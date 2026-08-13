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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Polizeistreife vor einem Haus
Das Landeskriminalamt hat ermittelt, ein Verdacht auf Fremdverschulden hat sich aber nicht ergeben.
Innsbruck
13/08/2026
Polizei ermittelt

Leichenfund in Innsbruck: 25-Jähriger liegt tot auf Stiege

In den Mittwochvormittagsstunden, am 12. August 2026, wurde auf einer Stiege in einem öffentlichen Bereich eines Hauses in der Kranebitter Allee in Innsbruck ein 25-jähriger Mann tot aufgefunden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Wie die Polizei berichtet, handelt es sich bei dem in den Vormittagsstunden gefundenen Verstorbenen um einen 25-jährigen Marokkaner. Die Ermittlungen wurden wegen der vorerst noch unklaren Umstände von den Beamten des Landeskriminalamtes Tirol und des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Innsbruck übernommen. Die weiteren Erhebungen haben bisher allerdings keinen Verdacht auf ein Fremdverschulden ergeben. Es ist unklar, wie und woran der junge Mann verstorben ist. Nach dem Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die zuständigen Stellen erstattet, heißt es seitens der Polizei nur.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.08.2026 um 10:24 Uhr aktualisiert
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