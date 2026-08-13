Wieder Erdbeben in Tirol: Wo es zu spüren war

Nachdem am 8. August 2026 nahe Innsbruck die Erde gebebt hat, haben in Tirol am 12. August 2026 wieder ein paar Menschen ein Erdbeben wahrgenommen und dann auch gemeldet.

Im Bereich des Epizentrums wurde das Beben von einzelnen Personen wahrgenommen.

Im Bereich des Epizentrums wurde das Beben von einzelnen Personen wahrgenommen.

Am 8. August war es noch ein Erdbeben mit der Stärke 3,5, das in den frühen Morgenstunden wohl von zahlreichen Menschen in der und um die Landeshauptstadt Innsbruck zu spüren war, war das Epizentrum doch nur 13 Kilometer weit entfernt in Hall in Tirol. Vier Tage später hat die Erde im Bundesland nun wieder gebebt, allerdings wo anders und deutlich schwächer. Dennoch wurde das Erdbeben von einigen Menschen verspürt, die ihre Wahrnehmung auch direkt der GeoSphere Austria gemeldet haben.

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„Beben von einzelnen Personen wahrgenommen“

Am Mittwoch, 12. August 2026, um 15.36 Uhr hat die Erde nämlich mit einer Stärke von 2,0 einige Kilometer südlich von Imst gewackelt. Die GeoSphere Austria schreibt dazu: „Das Beben wurde von einzelnen Personen im Bereich des Epizentrums wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.“