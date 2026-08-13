Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay.com
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Person auf dem Motorrad.
Ein 49-jähriger Spanier wurde bei einem Verkehrsunfall in Osttirol verletzt.
Nußdorf-Debant
13/08/2026
Verkehrsunfall

Überholvorgang endet mit Kollision: Motorradfahrer verletzt

Ein Überholvorgang im Gemeindegebiet von Nußdorf-Debant endete am Donnerstag für einen 49-jährigen Motorradlenker im BKH Lienz.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein 69-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstag im Gemeindegebiet von Nußdorf-Debant nach links abbiegen. Zur selben Zeit setzte ein 49-jähriger Motorradlenker aus Spanien zum Überholen an. „Dabei kam es zur Kollision“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Der Biker zog sich im Zuge dessen Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins BKH Lienz eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at