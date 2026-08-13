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Überholvorgang endet mit Kollision: Motorradfahrer verletzt
Ein Überholvorgang im Gemeindegebiet von Nußdorf-Debant endete am Donnerstag für einen 49-jährigen Motorradlenker im BKH Lienz.
Ein 69-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstag im Gemeindegebiet von Nußdorf-Debant nach links abbiegen. Zur selben Zeit setzte ein 49-jähriger Motorradlenker aus Spanien zum Überholen an. „Dabei kam es zur Kollision“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Der Biker zog sich im Zuge dessen Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins BKH Lienz eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt.
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