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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Die Polizei ermittelt jetzt.
Innsbruck
13/08/2026
10.000 Euro wert

Unbekannte stehlen Ultraschall-Gerät aus Krankenhaus

Ein rund 10.000 Euro teures Ultraschall-Gerät ist bereits am 3. August 2026 aus der Radiologie des Landeskrankenhauses Innsbruck gestohlen worden, wie nun bekannt wurde.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Der Vorfall soll sich bereits vor eineinhalb Wochen, am 3. August 2026 zwischen 11 und 12 Uhr ereignet haben, wie die Tiroler Polizei nun in einer Aussendung berichtet. An dem Tag haben bisher noch unbekannte Täter aus der Radiologie des Innsbrucker Landeskrankenhauses ein Ultraschall-Gerät gestohlen. Der Wert des Geräts? Knapp 10.000 Euro, so die Beamten weiter. Dabei war das hochwertige Gerät erst wenige Tage zuvor – im Juli 2026 – in Betrieb genommen worden. Konkrete Hinweise darauf, wer es gestohlen haben könnte, würden laut der Polizei bisher nicht vorliegen. Die Ermittlungen laufen.

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