Unbekannte stehlen Ultraschall-Gerät aus Krankenhaus

Der Vorfall soll sich bereits vor eineinhalb Wochen, am 3. August 2026 zwischen 11 und 12 Uhr ereignet haben, wie die Tiroler Polizei nun in einer Aussendung berichtet. An dem Tag haben bisher noch unbekannte Täter aus der Radiologie des Innsbrucker Landeskrankenhauses ein Ultraschall-Gerät gestohlen. Der Wert des Geräts? Knapp 10.000 Euro, so die Beamten weiter. Dabei war das hochwertige Gerät erst wenige Tage zuvor – im Juli 2026 – in Betrieb genommen worden. Konkrete Hinweise darauf, wer es gestohlen haben könnte, würden laut der Polizei bisher nicht vorliegen. Die Ermittlungen laufen.