In Tiroler Ort klingelten heute die Handys: Das ist der Grund

Etwas mehr als eine Woche lang musste das Leitungswasser in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) abgekocht werden. Das ist nun nicht mehr so, darüber hat man die Bevölkerung via AT-Alert informiert.

Am 6. August wurde bekanntgegeben, dass das Wasser in Zirl abgekocht werden sollte. Grund dafür war eine Verunreinigung mit Fäkalkeimen. Dieses Problem hat man nun wohl in den Griff bekommen, wie so mancher Einwohner der Ortschaft wohl in den Freitagnachmittagsstunden, am 14. August 2026, mitbekommen haben dürfte. Es wurde nämlich ein AT Alert zur Bevölkerungsinformation ausgegeben, so manches Handy hat also geklingelt. Wenn du wissen willst, wie du diese Art von AT Alert abschalten kannst, kannst du das hier nachlesen: Notfall-Alarm am Handy: „Wie kann ich ihn abschalten?“

Abkochgebot mit sofortiger Wirkung aufgehoben

Mit dem AT Alert möchte man die Bevölkerung eben darüber informieren, dass auf Grundlage der aktuell vorliegenden Untersuchungsergebnisse das Abkochgebot mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden kann. Das Land Tirol berichtet nun außerdem: „Das Wasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz kann wieder uneingeschränkt und ohne vorheriges Abkochen verwendet werden.“