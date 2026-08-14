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/ ©Fotomontage: Canva & 5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Kerze und dahinter ein Rettungsauto in schwarz-weiß.
Der Mann ist im Krankenhaus verstorben.
Oberndorf
14/08/2026
Nach Badeunfall

Erst erfolgreich reanimiert: 77-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Am Donnerstag, 13. August 2026, hat sich im Schwimmbad in Oberndorf (Bezirk Kitzbühel, Tirol) ein Badeunfall ereignet. Der 77-jährige Mann ist verstorben, wie nun bekannt wurde.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Der 77-Jährige wurde leblos von einer 78-Jährigen Frau Donnerstagvormittag im Wasser treibend aufgefunden, zwei Bademeister zogen ihn daraufhin aus dem Becken und starteten die Reanimation. Die anschließenden Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen eigentlich auch erfolgreich, der Mann wurde mit einer leichten Kopfverletzung ins Krankenhaus nach St. Johann gebracht. Dort allerdings ist er noch am Donnerstag verstorben, wie Medien nun berichten. Wie es dazu schließlich gekommen ist, ist derzeit noch unklar und wird ermittelt. Dazu wurde auch eine Obduktion angeordnet, deren Ergebnisse am Freitag oder Samstag vorliegen sollen.

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