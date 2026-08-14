Erst erfolgreich reanimiert: 77-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Der 77-Jährige wurde leblos von einer 78-Jährigen Frau Donnerstagvormittag im Wasser treibend aufgefunden, zwei Bademeister zogen ihn daraufhin aus dem Becken und starteten die Reanimation. Die anschließenden Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen eigentlich auch erfolgreich, der Mann wurde mit einer leichten Kopfverletzung ins Krankenhaus nach St. Johann gebracht. Dort allerdings ist er noch am Donnerstag verstorben, wie Medien nun berichten. Wie es dazu schließlich gekommen ist, ist derzeit noch unklar und wird ermittelt. Dazu wurde auch eine Obduktion angeordnet, deren Ergebnisse am Freitag oder Samstag vorliegen sollen.