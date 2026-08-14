Paragleit-Pilot (45) stürzt zehn Meter ab: Schwer verletzt

Zu einem schweren Paragleitunfall kam es am Freitag in Obertilliach (Osttirol). Der Gleitschirm eines 45-jährigen Deutschen klappte bei einer Notlandung plötzlich zusammen. Der Mann stürzte etwa zehn Meter tief zu Boden.

Thermische Turbulenzen zwangen den 45-jährigen Paragleitpiloten am Freitag zu einer Notlandung. Dazu steuerte er eine Wiese entlang der Dolomitenstraße (B 111) im Gemeindegebiet von Obertilliach an. Jedoch klappte der Gleitschirm auf einer Höhe von etwa zehn Metern plötzlich zusammen. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Sillian stürzte der Mann darauhin zu Boden. Dabei zog er sich eine schwere Rückenverletzung zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2026 um 18:34 Uhr aktualisiert