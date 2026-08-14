Verfolgungsjagd in Tirol: 17-Jähriger flieht auf Moped vor der Polizei

Der Mopedlenker geriet ins Visier der Polizei, weil er ohne Kennzeichen auf der L7 Achenseestraße unterwegs war. Die Beamten wollten ihn anhalten, jedoch kam der 17-Jährige der Aufforderung nicht nach und fuhr in Richtung Ortskern Maurach davon. „Vorerst noch mit gemäßigter Geschwindigkeit“, wie die Exekutive betont.

Riskante Flucht vor der Polizei

Das änderte sich allerdings nach weiteren Anhalteversuche seitens der Polizei. „Im Ortsgebiet von Eben am Achensee beschleunigte er und fuhr auf der B181 in Richtung Wiesing“, so die Beamten weiter. Erst die Totalsperre der Straße bei Kilometer 1,4 beendete die riskante Fahrt. Zuvor soll der junge Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Überholmanövern geflüchtet sein. Hinzu kommt, dass er die Vorführung bei einem Amtsarzt aufgrund des Verdachts einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel verweigerte. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.