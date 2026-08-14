Suchaktion: „Vermisster“ Schwimmer löst Großeinsatz am Walchsee aus

Ein "vermisster" Schwimmer hat am Freitagnachmittag eine großangelegte Suchaktion am Walchsee ausgelöst. Rund 40 Minuten später kehrte der 31-Jährige jedoch selbstständig zurück.

Ein 31-jähriger Pole war von einem Bekannten als vermisst gemeldet worden. Wenig später tauchte der Mann selbstständig wieder auf.

Ein 31-jähriger Pole war von einem Bekannten als vermisst gemeldet worden. Wenig später tauchte der Mann selbstständig wieder auf.

Eine großangelegte Suchaktion hat am Freitagnachmittag am Walchsee in Tirol zahlreiche Einsatzkräfte beschäftigt. Ein 31-jähriger Pole war von einem Bekannten als vermisst gemeldet worden. Wenig später tauchte der Mann selbstständig wieder auf.

Großangelegte Suche am Walchsee gestartet

Gegen 16.20 Uhr meldete ein Deutscher seinen 31-jährigen Bekannten als abgängig. Zuletzt war der Mann im Bereich eines aufblasbaren Kletterberges im See gesehen worden. Daraufhin wurde umgehend eine Suche im und rund um den Walchsee eingeleitet. Wasserrettung, mehrere Feuerwehren und Polizei rückten aus. Auch ein Polizeihubschrauber mit sechs Tauchern der Berufsfeuerwehr Innsbruck wurde hinzugezogen.

31-Jähriger kehrt selbst zurück

Rund 40 Minuten nach der Vermisstenmeldung, gegen 17 Uhr, kehrte der 31-Jährige selbstständig zurück. Gegenüber den Einsatzkräften erklärte er, eine Runde durch den gesamten Walchsee geschwommen zu sein. An der Suchaktion waren die Wasserrettung Kufstein mit acht Einsatzkräften und zwei Booten sowie die Feuerwehren Walchsee, Kufstein und Kirchbichl mit insgesamt 38 Einsatzkräften beteiligt. Zudem standen ein Rettungswagen, drei Polizeistreifen und der Polizeihubschrauber im Einsatz.