Tragischer Unfall: Junger Motorradfahrer (19) verlor sein Leben

Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Freitagabend in Wörgl ein Menschenleben gefordert. Ein erst 19 Jahre alter Motorradfahrer kollidierte mit einem abbiegenden Auto, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

In Wörgl (Bezirk Kufstein, Tirol) kam es am Freitag, 14. August, zu einem tödlichen Unglück. Wie die Polizei informiert, passierte der Unfall gegen 20 Uhr auf der B171. Eine 61-jährige Autofahrerin war laut Polizei in Richtung Kufstein unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Ferdinand-Exl-Straße nach links abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 19-jähriger Ungar mit seinem Motorrad ebenfalls in Richtung Kufstein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte er den abbiegenden Pkw offenbar überholen. Doch dann krachte es.

19-Jähriger starb noch an Unfallstelle

Durch die Wucht der Kollision wurde der Motorradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und blieb einige Meter weiter liegen. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen. Für ihn kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Im Auto befanden sich neben der 61-jährigen Lenkerin ihr 65-jähriger Ehemann und dessen 61-jährige Schwester. Alle drei blieben bei dem Unfall unverletzt.