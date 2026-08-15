Familie im Spital: Schwerer Unfall auf A12 fordert sechs Verletzte

Ein schwerer Auffahrunfall auf der A12 bei Innsbruck hat am Freitagabend sechs Verletzte gefordert. Unter ihnen sind fünf Mitglieder einer sechsköpfigen Familie – darunter eine Siebenjährige.

Ein schwerer Auffahrunfall hat am Freitagabend (14. August) auf der A12 bei Innsbruck (Tirol) sechs Verletzte gefordert. Ein 21-jähriger Deutscher war gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit seiner 18-jährigen Beifahrerin auf der A12 in Richtung Westen unterwegs. Kurz nach dem Amraser Tunnel, auf Höhe der Abzweigung von A12 und A13, bemerkte er laut Polizei einen auf dem ersten Fahrstreifen stehendes Auto zu spät und das Unglück nahm seinen Lauf. Er krachte gegen den linken Heckbereich des Fahrzeugs.

Fünf Familienmitglieder verletzt

Im stehenden Auto befand sich eine sechsköpfige israelische Familie, für die der Unfall böse Folgen hatte. Die 41-jährige Mutter, der 49-jährige Vater, die 7-jährige Tochter sowie die 16 und 19 Jahre alten Söhne wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 13-jährige Sohn der Familie blieb unverletzt. Auch die 18-jährige Beifahrerin im anderen Auto wurde verletzt. Rettungskräfte brachten die insgesamt sechs Verletzten ins Krankenhaus Innsbruck. Der 21-jährige Lenker blieb unverletzt.

Erheblicher Schaden an beiden Autos

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Wegen des Unfalls konnte der Verkehr in Richtung A12 und A13 vorübergehend nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Gegen 20.55 Uhr endeten die Verkehrsbehinderungen.