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/ ©Jakub Sisulak/Pexels
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer.
Im Gemeindegebiet von Thaur kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall.
Thaur
15/08/2026
Unfall

Motorradfahrer (22) kracht in abbiegenden LKW

Bei einem Überholmanöver in Thaur kam es am Samstag zu einem Unfall: Ein 22-jähriger Motorradfahrer stieß mit einem abbiegenden LKW zusammen. Der junge Mann wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Ein Überholvorgang im Gemeindegebiet von Thaur (Bezirk Innsbruck-Land / Tirol) endete für einen Motorradfahrer am Samstag im Krankenhaus. Der 22-Jährige wollte auf der Römerstraße zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen, darunter auch einen LKW. Im selben Moment bog der 31-jährige Lastwagenfahrer jedoch nach links ab.

Motorrad kollidiert mit LKW

Laut der Polizei kam es infolgedessen zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem abbiegenden Lkw. Der verletzte Biker wurde von der Rettung und einem Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.

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