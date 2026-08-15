Paragleitpilot schlug auf Boden auf: Schwer verletzt

Im Gemeindegebiet von Fulpmes (Bezirk Innsbruck-Land / Tirol) kam es am Samstag zu einem folgenschweren Gleitschirmabsturz. Ein 42-jähriger Deutscher erlitt schwere Verletzungen.

Ein deutscher Paragleitpilot startete Samstagmittag im Bereich des Serlesjöchls in Tirol. Zeugenberichten zufolge soll der 42-jährige immer in einer Höhe von zirka fünf Metern über Grund geflogen sein. „Folglich kam es zu einem seitlichen Einklappen des Gleitschirms“, berichten die Beamten der Polizeiinspektion Fulpmes .

Schwer verletzt

Der Mann schlug hart am Boden auf. Er zog sich schwere Verletzungen zu. „Über die Leitstelle Tirol wurde der Notarzthubschrauber an die Unfallstelle entsandt“, so die Polizisten weiter. „Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verunfallte mit Unterstützung der Bergrettung Vorderes Stubaital mittels Tau geborgen.“ Der Mann wurde in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert.