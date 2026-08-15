Wegen Radfahrer gebremst: Auffahrunfall auf B100 fordert Verletzte

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag auf der B100 Drautal Straße im Gemeindegebiet von Strassen im Bezirk Lienz. Zwei Personen wurden verletzt.

Weil vor ihm ein Radfahrer unterwegs war, verlangsamte ein 56-jähriger Autofahrer am Samstag seinen Wagen auf der B100 Drautal Straße im Gemeindegebiet von Strassen. Ein 27-jähriger Lenker aus Indien dürfte dies zu spät wahrgenommen haben. Er prallte mit seinem Fahrzeug ins auf das des 56-Jährigen. „Durch den Zusammenstoß wurden der 56-jährige Pkw-Lenker und seine Beifahrerin leicht verletzt“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Sillian.

Polizei sucht Radfahrer

Die Polizisten sind nun auf der Suche nach dem bislang unbekannten Radfahrer. „Derzeit ist unklar, ob dieser den Verkehrsunfall wahrgenommen hat und möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen kann“, erklären sie. Die Polizei ersucht den betreffenden Radfahrer, sich bei der Polizeiinspektion Sillian unter 059133/7238 zu melden.