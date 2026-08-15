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Symbolfoto
auf dem bild von 5min.at sieht man ein kind mit einem böller und eine hecke.
Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in einem Innsbrucker Freibad.
Innsbruck
15/08/2026
Verletzt

Gefährlicher Vorfall im Freibad: Böller trifft Badegast

Zu einem heiklen Vorfall kam es am Samstag in einem Freibad in Innsbruck (Tirol). Ein bislang unbekannter Täter bewarf einen 63-Jährigen mit einem Böller. Dieser wurde leicht verletzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Am 15. August traf ein geworfener Böller einen 63-jährigen Mann in einem Innsbrucker Freibad. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Innsbruck Pradl wurde er dabei leicht am Körper verletzt. „Zudem entstand am Handtuch des Mannes ein erheblicher Brandfleck“, schildern die Polizisten, welche nun in dem Fall ermitteln. Der Österreicher wurde zur weiteren medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck gebracht.

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