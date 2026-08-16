Paragleiter (29) landet auf dem Hintern und wird schwer verletzt

Ein Gleitschirmflug vom Markbachjoch hat am Samstagnachmittag für einen 29-Jährigen mit schweren Verletzungen geendet. Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall kurz nach 17.30 Uhr im Bereich Mühltal in der Oberau. Der 29-Jährige war zuvor mit seinem Gleitschirm vom Markbachjoch gestartet. Doch beim Landeanflug passierte es: Als er zur Landung ansetzte, rutschte der Mann aus und prallte mit dem Gesäß auf dem Boden auf. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung brachte ihn der Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Kufstein.