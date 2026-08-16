Skip to content
Region auswählen:
/ ©O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt Rettungsautos und Feuerwehrautos
Ein Verkehrsunfall forderte am Sonntag die Einsatzkräfte im Bezirk Innsbruck-Land.
Telfs
16/08/2026
Unfall

Autofahrerin (17) kracht in Motorrad: Zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag auf der B171 Tiroler Straße im Ortsgebiet von Telfs (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Eine 17-jährige Autolenkerin fuhr einem Motorrad auf.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Im Ortsgebiet von Telfs kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 24-Jähriger wollte gemeinsam mit seiner 22-jährigen Begleiterin nach rechts auf eine Gemeindestraße abbiegen. Eine nachfolgende, 17-jährige Autofahrerin konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Bike-Duo.

Zwei Verletzte

Die 22-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Auch der 24-jährige wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck eingeliefert. „Für den Zeitraum der Rettungs- und Bergearbeiten war die B171 teilweise nur einspurig passierbar“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Telfs abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at