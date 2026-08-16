Autofahrerin (17) kracht in Motorrad: Zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag auf der B171 Tiroler Straße im Ortsgebiet von Telfs (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Eine 17-jährige Autolenkerin fuhr einem Motorrad auf.

Im Ortsgebiet von Telfs kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 24-Jähriger wollte gemeinsam mit seiner 22-jährigen Begleiterin nach rechts auf eine Gemeindestraße abbiegen. Eine nachfolgende, 17-jährige Autofahrerin konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Bike-Duo.

Zwei Verletzte

Die 22-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Auch der 24-jährige wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck eingeliefert. „Für den Zeitraum der Rettungs- und Bergearbeiten war die B171 teilweise nur einspurig passierbar“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Telfs abschließend.