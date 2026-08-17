Skip to content
Region auswählen:
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber.
Die Landespolizeidirektion Tirol berichtete über die Suchaktion.
Silz
17/08/2026
Polizeimeldung

Großeinsatz in Tirol: Passant sah Person im Inn treiben

Suchaktion nach einer treibenden Person im Inn und der Ötztaler Ache: Zahlreiche Einsatzkräfte, Drohnen und ein Polizeihubschrauber suchten stundenlang vergebens.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein Passant sah am Montag gegen 6:30 Uhr in Silz eine Person im Inn treiben und wählte den Notruf. Daraufhin lief eine großangelegte Suchaktion an der Ötztaler Ache und am Inn an.

Erfolglose Suche

Neben mehreren Polizeistreifen, einer Drohne und einem Polizeihubschrauber standen die Wasserrettung sowie die Feuerwehren Oetz, Sautens, Ötztal Bahnhof, Silz und Rietz im Einsatz. Die Landespolizeidirektion Tirol teilte mit, dass die Suche negativ verlief und gegen 17:45 Uhr bis zum Vorliegen weiterer Erkenntnisse vorläufig eingestellt wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2026 um 20:50 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at