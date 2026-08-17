Großeinsatz in Tirol: Passant sah Person im Inn treiben

Suchaktion nach einer treibenden Person im Inn und der Ötztaler Ache: Zahlreiche Einsatzkräfte, Drohnen und ein Polizeihubschrauber suchten stundenlang vergebens.

Ein Passant sah am Montag gegen 6:30 Uhr in Silz eine Person im Inn treiben und wählte den Notruf. Daraufhin lief eine großangelegte Suchaktion an der Ötztaler Ache und am Inn an.

Erfolglose Suche

Neben mehreren Polizeistreifen, einer Drohne und einem Polizeihubschrauber standen die Wasserrettung sowie die Feuerwehren Oetz, Sautens, Ötztal Bahnhof, Silz und Rietz im Einsatz. Die Landespolizeidirektion Tirol teilte mit, dass die Suche negativ verlief und gegen 17:45 Uhr bis zum Vorliegen weiterer Erkenntnisse vorläufig eingestellt wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2026 um 20:50 Uhr aktualisiert