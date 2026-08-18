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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Landeck-Ortseingangstafel.
Der Vorfall hat sich im Tiroler Landeck ereignet.
Landeck
18/08/2026
Montagabend

Schock in Landeck: Alkolenker fährt am Gehsteig, Mutter rettet Kind (6)

Am frühen Montagabend, 17. August 2026 gegen 18 Uhr, war eine 32-jährige Frau mit ihren beiden Kindern in Landeck (Tirol) spazieren, als plötzlich ein Autofahrer am Gehsteig war.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Der 42-jährige Autofahrer aus Slowenien fuhr auf einem auf einer Brücke verlaufenden Gehsteig. Auf diesem befand sich aber eben auch die Mutter mit ihren beiden Kindern (4 und 6 Jahre alt). Wie die Polizei berichtet, habe er als er die Familie bemerkte sein Fahrzeug wieder auf die Straße zurück gelenkt.

Autofahrer war stark betrunken

Eine Kollision konnte aber nur durch die schnelle Reaktion der Mutter verhindert werden, die ihre sechsjährige Tochter zur Seite zog. Der Slowene konnte von der Polizei angehalten werden, ein Alkotest ergab, dass er stark betrunken war. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, zudem wird er der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

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