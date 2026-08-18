Tödlicher Frontalcrash auf der A12: 33-Jährige stirbt noch am Unfallort

Auf der A12 bei Silz kam es am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Unfall: Eine 33-Jährige kollidierte im einspurigen Baustellenbereich frontal mit einem Transporter. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

m einspurigen Baustellenbereich der A12 bei Silz gerät eine 33-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Beim Frontalzusammenstoß mit einem Transporter stirbt sie noch an der Unfallstelle.

m einspurigen Baustellenbereich der A12 bei Silz gerät eine 33-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Beim Frontalzusammenstoß mit einem Transporter stirbt sie noch an der Unfallstelle.

Am Dienstag, 18. August 2026, gegen 7.20 Uhr war eine 33-jährige Österreicherin mit ihrem Wagen auf der Inntalautobahn A12 unterwegs. Im Gemeindegebiet von Silz fuhr sie im dortigen einspurigen Baustellenbereich mit Gegenverkehr in Richtung Innsbruck. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Transporter. Der Transporter wurde von einem 51-jährigen Österreicher gelenkt. Für die 33-Jährige kam nach dem Zusammenstoß jede Hilfe zu spät. Sie erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Lenker schwer verletzt

Auch der 51-jährige Lenker des Transporters wurde bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Nach dem Unfall musste er medizinisch versorgt werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.

A12 lange gesperrt

Der schwere Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Inntalautobahn. Die A12 wurde im Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperre dauerte laut Landespolizeidirektion Tirol bis 10 Uhr. Warum die 33-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist derzeit unbekannt.