Sekundenschlaf auf der B100: Motorrad überschlägt sich, Beifahrerin verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 18. August, gegen 11.05 Uhr auf der B100 Drautalstraße. Ein 59-jähriger Italiener war mit seinem Motorrad von Sillian in Richtung Lienz unterwegs. Auf Höhe von Straßenkilometer 112,38 im Gemeindegebiet von Leisach-Gries verlor er die Kontrolle über das Motorrad. Laut Landespolizeidirektion Tirol war Sekundenschlaf der Grund dafür. Das Motorrad kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Böschungsbereich prallte es gegen einen hervorstehenden Kanaldeckel. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug. Sowohl der Lenker als auch seine gleichaltrige italienische Beifahrerin wurden dabei zu Boden geschleudert.

Frau verletzt

Die 59-jährige Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. „Die 59-jährige Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.“ So schildert die Landespolizeidirektion Tirol die Folgen des Unfalls. Der Motorradfahrer selbst kam mit leichten Abschürfungen davon. Auch am Motorrad hinterließ der Unfall deutliche Spuren. Nach Angaben der Polizei entstand erheblicher Sachschaden.