Polizei hebt Cannabis-Plantage in Lienz aus

Die Polizei hob am Dienstag eine Cannabis-Plantage in Lienz (Osttirol) aus. Ein 33-Jähriger züchtete die Pflanzen in seiner Wohnung.

Die Beamten kamen dem 33-Jährigen im Rahmen eines Behördenauftrags auf die Schliche. Dieser führte sie nämlich direkt zu der Wohnung des Mannes. Sofort nahmen die Polizisten Cannabisgeruch wahr, der intensiver wurde, als ihnen der Österreicher die Tür öffnete.

Österreicher züchtete Cannabis in seiner Wohnung

„Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stießen die Ermittler auf eine Indoor-Anlage sowie mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabiskraut und -harz“, heißt es vonseiten der Ermittler. Zudem wurden eine Luftdruckpistole, ein Kampfmesser sowie ein Butterflymesser sichergestellt – obwohl gegen den Mann bereits ein Waffenverbot vorliegt. „Der 33-Jährige war geständig und gab Eigenbedarf als Motiv an“, so die Beamten abschließend. Die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erfolgt auf freiem Fuß.