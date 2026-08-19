Erdbeben bei Innsbruck: Hier hat die Erde gewackelt

Drei Kilometer nördlich von Innsbruck hat am frühen Dienstagnachmittag die Erde leicht gewackelt. Vereinzelt sind dazu auch Meldungen eingegangen.

Wie die GeoSphere Austria berichtet, hat sich Dienstagnachmittag, am 18. August 2026 kurz vor 13 Uhr, ein Erdbeben der Stärke 1,9 knapp nördlich von Innsbruck ereignet. „Es wurde vereinzelt im Bereich des Epizentrums schwach verspürt“, heißt es seitens der Experten weiter. Bei dieser Stärke sind übrigens keine Schäden an Gebäuden zu erwarten.

Nicht das erste spürbare Erdbeben in Tirol im August

Das leichte Erdbeben drei Kilometer nördlich von Innsbruck übrigens nicht das erste in diesem Monat in Tirol, das verspürt wurde. Einige Kilometer südlich von Imst hat etwa am Nachmittag des 12. August 2026 die Erde leicht gewackelt: Wieder Erdbeben in Tirol: Wo es zu spüren war. Deutlich stärker war dahingegen jenes bei Hall in Tirol, nur wenige Kilometer außerhalb der Landeshauptstadt, das am 8. August 2026 die Erde zum wackeln gebracht hat. Damals mit einer Stärke von 3,5. Es war deutlich zu spüren, auch Fenster dürften vibriert haben. Mehr dazu hier: Wackelnde Möbel, Klirrende Gläser, deutliches Grollen: In Tirol bebte die Erde.