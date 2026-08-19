Nach 35 Jahren: Wanderer findet Knochen von vermisstem Italiener

Es war im Jahr 1991 als ein damals 22-jähriger Italiener in Innsbruck als vermisst gemeldet wurde. Nun wurde ein Knochen von ihm gefunden.

Ein 42-jähriger Wanderer hat bereits am 21. Juni 2026 im Bereich der „Vorderern Brandjochspitze“ im Gemeindegebiet von Innsbruck mehrere Knochen gefunden. Vorerst war unklar, ob es sich um menschliche oder tierische Knochen handelt, weshalb sie von Alpinpolizisten geborgen und von der Gerichtsmedizin in Innsbruck untersucht wurden.

Große Suchaktion im Jahr 1991 brachte keinen Erfolg

Nun ist klar: Von den elf gefundenen Knochen war einer menschlicher Natur. Aufgrund der durchgeführten DNA-Untersuchung konnte der menschliche Knochen einem seit 1991 in Innsbruck als vermisst gemeldeten, damals 22-jährigen Italiener zugeordnet werden, berichtet die Polizei. Bereits bei der Abgängigkeitsanzeige wurde damals vermutet, dass sich der Mann im Bereich der Innsbrucker Nordkette aufgehalten habe, eine große Suchaktion brachte jedoch keinen Erfolg. Die Todesursache ist unklar, Indizien auf Fremdverschulden gibt es aber nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2026 um 11:09 Uhr aktualisiert