In ganz Tirol: Neue Blitzer sind jetzt noch genauer

Wie die Tiroler Polizei nun berichtet, hat man die mobile Geschwindigkeitsüberwachung umfassend modernisiert - und zwar flächendeckend. Die neuen Geräte zeichnen sich durch eine höhere Präzision aus.

Die bisher eingesetzten, „alten“ Radarmessgeräte wurden allesamt im Land durch moderne Systeme der neuesten Generation ersetzt, wie es heißt. Die Polizei zu den Vorteilen der neuen Blitzer: „Diese zeichnen sich durch eine höhere Messpräzision, eine verbesserte Leistungsfähigkeit sowie eine noch effizientere Überwachung des Straßenverkehrs aus.“ Tirol sei damit das erste Bundesland, das die Modernisierung der mobilen Radarüberwachung flächendeckend abgeschlossen hätte.

Was die neuen Blitzer in Tirol so alles können

Insgesamt hat man dafür rund 400.000 Euro investiert, die neuen Geräte sind hochmoderne Hochfrequenzradarsysteme mit geringer Messtoleranz und hoher Messgenauigkeit. Die neuen Systeme können außerdem flexibel in unterschiedlichen Einsatzformen verwendet werden. „Sie kommen sowohl in speziell ausgestatteten Fahrzeugen als auch stationär auf Stativen oder in sogenannten ‚Multaboxen‘ zum Einsatz. Dadurch ist eine besonders vielseitige und effiziente Verwendung im gesamten Bundesland gewährleistet“, erklärt die Polizei.

©Polizei Tirol Die neuen Geräte sind vielseitig einsetzbar.

Polizei möchte wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Unfällen leisten

Mit der Modernisierung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung setzt man jedenfalls in Tirol „einen weiteren wichtigen Schritt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit“. Ziel sei es, dadurch Geschwindigkeitsübertretungen noch konsequenter zu ahnden und damit einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Verkehrsunfällen sowie zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer zu leisten.