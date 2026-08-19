Auto-Zulieferer schließt Werk, 90 Österreicher verlieren Job – wie es weitergeht

Der Automobilzulieferer Veritas schließt sein Werk im Tiroler Mieders (Bezirk Innsbruck-Land). Von der Schließung sind rund 90 Österreicher betroffen. Wie es für sie jetzt weitergehen könnte, erfahrt ihr hier bei uns.

Mit Ende des Jahres gehen beim Automobilzulieferer Veritas die Lichter aus – jedenfalls am Standort in Mieders (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Bis zu 90 Jobs sollen im Stubaital gestrichen und ins Ausland verlagert werden. Jene rund 90 Beschäftigte müssen demnächst also eine neue Arbeit suchen. Sabine Platzer-Werlberger vom Arbeitsmarktservice (AMS) meint gegenüber dem ORF jedenfalls, dass es „ganz schnell das Angebot von passenden alternativen Arbeitsstellen“ geben würde. Generell würden Fachkräfte in dem Bereich in Tirol „nach wie vor sehr dringend gebraucht werden“.

Wirtschaftskammer fordert Verbesserung der Standortqualität

Den Grund für die Schließung sieht sie jedenfalls in der europaweiten Automobil-Krise. Die Wirtschaftskammer fordert nun, dass die Standortqualität verbessert werden müsse. Vor allem bei den Energiepreisen müsse man schrauben und das Verkehrsthema intensiv bearbeiten. Von einer möglichen LKW-Maut auf Bundesstraßen hält man derweil nichts, die Bürokratie hätte man am liebsten reduziert. Nur so könne man im Vergleich zu anderen Ländern wettbewerbsfähig bleiben, so die Wirtschaftskammer laut ORF.