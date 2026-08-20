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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Radunfall mit einem Auto.
Ein Verkehrsunfall in Westendorf forderte am Mittwoch die Einsatzkräfte.
Westendorf
20/08/2026
Bei Überholmanöver

Auto erfasst Rennradfahrer: Hubschrauber flog Verletzten ins Krankenhaus

Ein Rennradfahrer wurde am Mittwochabend auf der L204 Windauer Straße im Bezirk Kitzbühel von einem Auto erfasst. Der Mann erlitt dabei Kopfverletzungen. Er wurde vom Notarzthubschrauber „C4“ ins Krankenhaus geflogen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Der 35-jährige Rennradfahrer war am Mittwoch auf der L204 Windauer Straße in Richtung Westendorf unterwegs, als er von einem 73-jährigen Autofahrer überholt wurde. „Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen dem Fahrrad und dem seitlichen Heck des Wagens“, berichten die Beamten der hiesigen Polizeiinspektion.

Rennradfahrer erlitt Kopfverletzungen

Der Sportler stürzte; zog sich dabei Kopfverletzungen zu. „Er trug zum Zeitpunkt des Unfalles keinen Fahrradhelm“, stellen die Polizisten fest. Der Autofahrer leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Biker vom Notarzthubschrauber „C4“ ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol geflogen.

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