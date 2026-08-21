Urlauber (69) stürzt beim Toilettengang über steilen Hang

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag im Bereich eines Beherbergungsbetriebes in Mayrhofen. Ein 69-jähriger Deutscher stürzte beim Toilettengang etwa 20 bis 30 Meter weit ab. Er fiel über einen an die Wiese angrenzenden, steilen Abhang und blieb laut der Polizei schwerstverletzt auf der darunter befindlichen Straße liegen. Dort konnte er von den Einsatzkräften aufgefunden, erstversorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck zur Behandlung verbracht werden“, schildern die Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Im Einsatz standen außerdem die Bergrettung, der Rettungsdienst sowie der Notarzthubschrauber „Martin 7“.