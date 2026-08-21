Alpenzoo: Schmutzgeier-Geschwisterpaar steht vor Erstflug

Im Alpenzoo Innsbruck gibt es derzeit ein besonderes Naturschauspiel zu beobachten: Zwei Jungvögel der stark gefährdeten Schmutzgeier sind heran gewachsen und wagen sich Schritt für Schritt weiter an die Öffentlichkeit.

Bald ist es so weit: Das Geschwisterpaar trainiert bereits fleißig für den ersten Flug aus dem Nest.

Bald ist es so weit: Das Geschwisterpaar trainiert bereits fleißig für den ersten Flug aus dem Nest.

Mit Neugier bereiten sich die beiden Schmutzgeier auf ihren Jungfernflug vor. Nachdem die Küken in ihren ersten Lebenswochen gut geschützt und nahezu unsichtbar im Horst lagen, blicken sie inzwischen regelmäßig neugierig über den Nestrand. Die Jungvögel trainieren bereits intensiv für den entscheidenden Augenblick: den allerersten Ausflug aus dem vertrauten Nest.

„Die Entwicklung der beiden Jungvögel zu beobachten, ist sowohl für unsere Besucherinnen und Besucher als auch für uns Zoomitarbeiter etwas ganz Besonderes. Jetzt sind sie schon so weit, dass wir gespannt darauf warten, wann sie den ersten Schritt aus dem Horst wagen.“ Zoodirektor Dr. André Stadler.

Wichtiger Beitrag zum Erhalt einer bedrohten Art

Schmutzgeier zählen zu den kleinsten europäischen Geierarten und sind in vielen Regionen ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes stark bedroht. Der Zuchterfolg im Alpenzoo ist daher nicht nur eine Erfreulichkeit für die Zoogäste, sondern stellt einen wertvollen Baustein innerhalb internationaler Erhaltungszucht- und Artenschutzprogramme dar.

Die Vögel sollen später selbst für Nachwuchs sorgen

Der Alpenzoo wird für das Geschwisterpaar jedoch nur eine Station auf Zeit bleiben. Sobald die beiden Geier alt und selbstständig genug sind, ist ihre Übergabe an andere zoologische Einrichtungen geplant. Dort sollen sie im Rahmen des Netzwerks geeignete Partner finden und künftig selbst für Nachwuchs sorgen.