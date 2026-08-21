Gas-Explosion in Wochenendhütte: Urlauber verhindern Schlimmeres

In einer Wochenendhütte in Scheffau (Bezirk Kufstein, Tirol) ist am späten Abend des 20. August eine Gastherme explodiert. Zwei deutsche Urlauber erlitten dabei leichte Verletzungen.

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag gegen 22.35 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei trat aufgrund eines technischen Defekts plötzlich Gas aus der Heizanlage der Unterkunft aus. Kurz darauf kam es zu einer heftigen Verpuffung und einem anschließenden Brand im Gebäude.

Urlaubsgäste reagierten schnell: Feuer breitete sich nicht weiter aus

Zwei der anwesenden Feriengäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt offenbar im direkten Gefahrenbereich. Eine 30-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann, beide aus Deutschland, zogen sich bei der Explosion leichte Verletzungen im Gesicht zu. Trotz des Schocks reagierten die Urlauber geistesgegenwärtig: Sie griffen sofort zu einem Feuerlöscher und konnten die Flammen umgehend ersticken, noch bevor sich das Feuer in der Hütte weiter ausbreiten konnte.

Alle sechs anwesenden Personen wurden zur Abklärung ins Krankenhaus Kufstein gebracht

Zum Zeitpunkt der Explosion hielten sich insgesamt sechs Urlauber in dem Gebäude auf. Obwohl der Brand durch den mutigen Einsatz rasch gelöscht war, wurden alle sechs Personen vorsorglich von den alarmierten Rettungskräften zur medizinischen Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Die genauen Umstände des technischen Gebrechens an der Gastherme sind nun Gegenstand weiterer polizeilicher Untersuchungen.