Arbeiter von umstürzendem Baum getroffen

Bei Forstarbeiten im Bezirk Kufstein ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 44-jähriger Österreicher zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und wurde Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Aufprall riss den Mann von den Beinen, woraufhin er etwa zehn Meter über steiles, felsiges Terrain abstürzte und schwer verletzt liegen blieb.

Der Aufprall riss den Mann von den Beinen, woraufhin er etwa zehn Meter über steiles, felsiges Terrain abstürzte und schwer verletzt liegen blieb.

Gegen 09.20 Uhr waren am heutigen Freitagmorgen, dem 21. August 2026, der 44-Jährige und sein 49-jähriger Kollege mit Holzschneidearbeiten in einem steilen Waldstück beschäftigt. Als die beiden Männer im Gemeindegebiet von Wildschönau (Bezirk Kufstein, Tirol) einen Baum fällten, brach zeitgleich ein nahestehender, mürber Baumstamm ab. Der dürre Baum stürzte unkontrolliert in Richtung des 44-Jährigen und streifte ihn.

Rettungskette funktionierte reibungslos

Durch die Wucht des Treffers verlor der Forstarbeiter den Halt und stürzte rund zehn Meter über felsiges Gelände hangabwärts. Er blieb mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen. Der 49-jährige Arbeitskollege reagierte umgehend, setzte den Notruf ab und leistete bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Verletzte von der Besatzung eines Rettungshubschraubers mittels Tau geborgen werden.

Mann befindet sich im Landeskrankenhaus Innsbruck

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann ins Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen. Er erlitt nach ersten Informationen Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule sowie mehrere Schürfwunden an den Armen und im Gesicht.