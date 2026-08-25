36 Kilo Schwammerl im Gepäck: Italiener von Bergwacht erwischt

Doch damit waren die Italiener nicht alleine. Denn auch in Gries am Brenner wurden Schwammerlsucher dabei erwischt, wie sie mehr mithatten als eigentlich erlaubt war. Insgesamt konnte die Bergwacht rund 50 Kilo Pilze sicherstellen. Darüber dürfen sich jetzt die Senioren im Altersheim in Steinach am Brenner freuen, die die Pilze nun serviert bekommen.

Bergwacht hebt 600 Euro an Strafen ein

Die Schwammerlsammler gingen schließlich übrigens nicht komplett leer aus, vier Kilo durften sie behalten. Diese vier Kilo kamen ihnen aber teuer zu stehen. Von der Bergwacht wurden nämlich auch Sicherheitsleistungen eingehoben. Von den Italienern, die ursprünglich 36 Kilo im Gepäck hatten, davon aber eben nur vier behalten durften, kassierte man 360 Euro, insgesamt kamen 600 Euro an Strafen zusammen.