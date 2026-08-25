Drogenring in Tirol zerschlagen: Über 40 Kilo an Suchtgiften sichergestellt

Die Polizei aus Kufstein hat eine mutmaßliche Drogenbande zerschlagen. Mehrere Personen sollen seit 2025 kiloweise Kokain und Cannabis nach Österreich geschmuggelt haben. Es gab mehrere Festnahmen.

Der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Kufstein ist ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen deckten die Beamtinnen und Beamten eine kriminelle Vereinigung auf, die vorrangig im Raum Kufstein aktiv war, erklärt die Polizei.

Einfuhr über die Grenze

Einen Kern der Bande bilden fünf Tatverdächtige: drei Österreicher (22, 23 und 23 Jahre alt), ein 23-jähriger Rumäne sowie eine 22-jährige Deutsche. Die Gruppe steht im Verdacht, erhebliche Mengen Kokain und Cannabiskraut über den Grenzübergang Kiefersfelden nach Österreich geschmuggelt und hierzulande weiterverteilt zu haben. Der Zugriff der Behörden erfolgte schließlich im Frühjahr. Die Landespolizeidirektion Tirol berichtet: „Sie wurden im April 2026 über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck festgenommen. Bei den anschließend durchgeführten Hausdurchsuchungen konnten zahlreiche elektronische Beweismittel, Vermögenswerte, ca. 500 Gramm Kokain, ca. 420 Gramm Cannabiskraut, ca. 180 Gramm Cannabisharz sowie mehrere Waffen, unter anderem auch Schusswaffen, sichergestellt werden.“ Für die drei Österreicher ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Einlieferung in die Justizanstalt Innsbruck an. Die Deutsche und der Rumäne wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Ermittlungen führten zu weiteren Personen

Im Nachgang fassenden die Ermittler weitere mutmaßliche Beteiligte. Vier Männer – drei Österreicher im Alter von 21, 26 und 29 Jahren sowie ein 28-jähriger Bosnier – sollen als Unterhändler agiert haben. Auch sie wurden festgenommen. Durchsuchungen ihrer Unterkünfte förderten erneut Beweismittel zu Tage, darunter rund 70 Gramm Kokain sowie kleinere Mengen Cannabiskraut. Während der 21- und 29-jährige Österreicher und der Bosnier in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert wurden, erwartet den 26-jährigen Österreicher eine Anzeige auf freiem Fuß.

Beachtliches Straßenausmaß

Das mutmaßliche Gesamtausmaß des Drogenhandels ist enorm: Seit mindestens Anfang 2025 soll die Gruppierung im Raum Kufstein knapp 2 Kilogramm Kokain sowie rund 39 Kilogramm Cannabiskraut in Umlauf gebracht haben.