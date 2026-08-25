Bahnunfall: Mädchen (10) auf Fahrrad von Zug erfasst

Eine zehnjährige Radfahrerin wurde am Dienstagnachmittag in Strassen von einem Zug erfasst und verletzt. Das Mädchen dürfte den herannahenden Zug beim Überqueren eines Bahnübergangs übersehen haben.

Im Bereich des Bahnübergangs kam es zur Kollision, bei der das Mädchen am rechten Bein verletzt wurde.

Im Bereich des Bahnübergangs kam es zur Kollision, bei der das Mädchen am rechten Bein verletzt wurde.

Bei einem Bahnunfall im Gemeindegebiet von Strassen (Bezirk Lienz) wurde am Dienstagnachmittag ein zehnjähriges Mädchen aus Italien verletzt. Die Radfahrerin kollidierte an einem Bahnübergang mit einem Zug.

Mädchen dürfte Zug übersehen haben

Der Unfall ereignete sich am 25. August 2026 gegen 15:40 Uhr bei einem Bahnübergang über den Drau-Radweg. Das Mädchen war mit einem Leihfahrrad unterwegs und wollte den unbeschrankten, mit einer Lichtsignalanlage gesicherten Bahnübergang überqueren. Dabei dürfte sie den herannahenden Zug übersehen oder die Entfernung zum Zug falsch eingeschätzt haben. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Fahrrad mehrere Meter mitgeschleift

Im Bereich des Bahnübergangs kam es zur Kollision, bei der das Mädchen am rechten Bein verletzt wurde. Das Leihfahrrad wurde durch den Zug über mehrere Meter mitgeschleift. Die Zehnjährige wurde zur medizinischen Versorgung in eine Arztpraxis gebracht. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand von Erhebungen. Dabei wird auch geprüft, ob die Lichtsignalanlage am Bahnübergang zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß funktioniert hat.Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Sillian geführt.