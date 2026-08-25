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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der die Hand vor sein Gesicht schlägt, ein anonymer Betrüger und Geld im Hintergrund.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Innsbruck
25/08/2026
Polizeimeldung

Telefonbetrug in Innsbruck: 84-Jähriger verliert sechsstelligen Betrag

In Innsbruck brachten falsche Bankmitarbeiter einen 84-Jährigen um eine sechsstellige Summe.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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In Innsbruck wurde ein 84-jähriger Österreicher Opfer eines Telefon-Trickbetrugs. Eine bislang unbekannte Täterschaft nahm am 23. August zwischen 18 und 23:45 Uhr telefonischen Kontakt mit dem Senioren auf.

Sicherheitsproblem vorgetäuscht

Die Täter gaben sich dabei als Mitarbeiter einer heimischen Bank aus und täuschten dem Mann vor, dass ein gravierendes Sicherheitsproblem bei seinem Online-Banking-Konto vorliege. Durch die Täuschung gelang es ihnen, das Opfer zur Freigabe einer Überweisung zu verleiten.

Geldbetrag im sechsstelligen Bereich

Der überwiesene Geldbetrag liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich und floss auf ein bislang noch nicht identifiziertes Konto. Die zuständigen Polizeibeamten haben die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 20:47 Uhr aktualisiert
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