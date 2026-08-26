„Gesund ins Leben“: Hilfe für 6.800 Tiroler Familien

Im Vorjahr nutzten rund 6.800 Tiroler Familien die Elternberatung des Landes sowie die „Frühen Hilfen“ des Netzwerks Gesund ins Leben (Rotes Kreuz). Die Angebote unterstützen Eltern bei den unterschiedlichsten Herausforderungen.

Die landesweite Elternberatung unterstützt Familien mit Kindern von einem bis vier Jahren an 91 regionalen Beratungsstellen.

Die landesweite Elternberatung unterstützt Familien mit Kindern von einem bis vier Jahren an 91 regionalen Beratungsstellen.

Ob Überlastung oder schwierige Lebensphasen: Die gebührenfreien „Frühen Hilfen“ des Netzwerks Gesund ins Leben begleiten Familien schon vor der Geburt und bieten gezielte Unterstützung, wenn der Rucksack einmal zu schwer wird. Die landesweite Elternberatung unterstützt Familien mit Kindern von einem bis vier Jahren an 91 regionalen Beratungsstellen. Das kostenfreie Spektrum reicht von medizinischer Vorsorge, Stillen und Ernährung über Babypflege und Motorik bis hin zu Schlaf- und Erziehungsfragen.

Eltern sollen kompetent und möglichst wohnungsnah unterstützt werden

Neben Geburtsvorbereitungskursen, Säuglingspflege-Workshops und Hausbesuchen bietet die Elternberatung Tirol ein breites Betreuungsprogramm an. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Einrichtung 370 Hausbesuche sowie 460 telefonische Beratungen und begleitete tirolweit rund 6.600 Familien mit Kindern im Alter von ein bis vier Jahren. Das berichtet der ORF Tirol. Leiterin Petra Welskop betont den Anspruch der Initiative: „Unser Ziel ist es, Eltern niederschwellig, kompetent und möglichst wohnortnah zu unterstützen.“

„Frühe Hilfen“ bei Überforderung und Ängsten

Im vergangenen Jahr unterstützte das Netzwerk „Frühe Hilfen“ rund 190 Familien im Rahmen einer intensiven Familienbegleitung. Landesleiterin Sandra Aufhammer („Gesund ins Leben“) nennt Überforderung, Ängste sowie psychische, soziale, administrative und finanzielle Belastungen als häufigste Gründe für die Kontaktaufnahme. Das interdisziplinäre Team aus Psychologinnen, Hebammen, Frühförderinnen und Sozialarbeiterinnen berät telefonisch, persönlich und auch vor Ort: Durch regelmäßige Hausbesuche im vertrauten Umfeld erarbeiten die Fachkräfte gemeinsam mit den Familien konkrete Lösungen. Das Angebot ist tirolweit und für Eltern kostenlos.