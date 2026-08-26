Zeugen gesucht: 16-Jähriger auf Weg zu Veranstaltung in der Nacht attackiert

In den frühen Morgenstunden des 23. August 2026 kam es im Ortsteil Flecken (Sankt Ulrich, Tirol) zu einer gewaltsamen Attacke auf einen Jugendlichen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Aus dem Nichts wurde ein Jugendlicher am Wochenende in der Nacht von Unbekannten überrascht und verletzt.

Aus dem Nichts wurde ein Jugendlicher am Wochenende in der Nacht von Unbekannten überrascht und verletzt.

Nach einem Gewaltdelikt am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach zwei flüchtigen Tätern. Am Sonntag, dem 23. August 2026, attackierten zwei Unbekannte im Ortsteil Flecken einen Jugendlichen.

16-Jähriger war am Weg zu einer Veranstaltung

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 16-jähriger Österreicher gegen 2 Uhr Früh auf der Zufahrtsstraße zu einer Veranstaltung unterwegs, als er von zwei noch unbekannten Männern unvermittelt angegriffen wurde. Der Jugendliche erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und musste im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol medizinisch versorgt werden. Das Motiv der Tat ist bislang völlig unklar.

Täterbeschreibung Täter 1: Ca. 16 bis 18 Jahre alt, dunkle Haare.

Täter 2: Mitte zwanzig Jahre alt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Die Polizei sucht nach zwei männlichen Personen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.