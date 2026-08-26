Unfall nicht ausgeschlossen: Große Suche nach vermisster Tirolerin läuft

Seit Mittwochmorgen wird eine 69-jährige Frau aus Großvolderberg vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion läuft, ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es laut Polizei.

Seit Mittwochmorgen wird eine 69-jährige Frau aus Großvolderberg (Innsbruck-Land) vermisst. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, fehlt von der Österreicherin seit den frühen Morgenstunden jede Spur. Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Wohnhaus am Morgen verlassen: 69-Jährige vermisst

Die 69-Jährige verließ ihr Wohnhaus am Mittwoch, 26. August 2026, gegen 6.30 Uhr in bislang unbekannte Richtung. Seither liegen laut Polizei keine Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort vor. Mittlerweile wurde eine groß angelegte Suchaktion nach der Vermissten gestartet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Frau ist etwa 172 Zentimeter groß und hat braune Haare. Die Polizei bittet Personen, die die 69-Jährige seit ihrem Verschwinden gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Wattens unter +43 (0)59133/7128 zu melden.