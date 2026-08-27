Bluttat hinter Kloster: Mädchen (12) von 13-und 14-Jähriger brutal zugerichtet

Fassungslosigkeit in Vomp (Bezirk Schwaz, Tirol): Ein Mädchen-Duo lockte eine 12-Jährige in den Hinterhalt. Hinter einem Kloster verletzten eine 13-und eine 14-Jährige ihr Opfer schwer und filmten die Tat.

Der Vorfall ereignete sich in Vomp (Bezirk Schwaz, Tirol) bereits am späten Abend des 22. August 2026 gegen 21.30 Uhr. Zwei Bekannte – eine 14-Jährige und eine 13-Jährige – lockten das 12-jährige Opfer unter einem Vorwand auf ein abgelegenes Areal hinter dem Kloster Vomp. Dort eskalierte die Situation unverzüglich: Die beiden Tatverdächtigen traten dem Opfer wiederholt gegen den Kopf, rissen dem Mädchen ein Büschel Haare aus und hielten die grauenvolle Tat auf Video fest. Um Hilferufe zu unterbinden, drohten sie dem Mädchen mit einem Messer mit dem Tod.

Zivilcourage verhinderte Schlimmeres

Dass die Attacke schließlich endete, ist einem 50-jährigen Passanten zu verdanken. Als dieser zufällig auf die Situation aufmerksam wurde und nach dem Rechten sah, ergriffen die beiden Angreiferinnen das Weite und flüchteten über angrenzende Felder in Richtung Gewerbegebiet. Das Mobiltelefon des Opfers nahmen sie dabei mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.

Schlimme Gesichtsverletzungen, Schwellungen, Hämatome

Das 12-jährige Opfer litt unter erheblichen Gesichtsverletzungen, darunter mehreren Schwellungen und Hämatomen, und musste mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Schwaz gebracht werden. Als mögliches Motiv gab das Mädchen Rache an: Sie habe zuvor einem anderen Mädchen geholfen, was den Unmut der beiden Jugendlichen auf sich gezogen haben dürfte.

Am 26. August 2026 gelang den Ermittlern ein Durchbruch

Die 14-jährige Hauptverdächtige konnte am 26. August 2026 schließlich angetroffen und zur Vernehmung vorgeführt werden. Bei der Durchsuchung wurden sowohl ihr eigenes Smartphone als auch das entwendete Schülerticket des Opfers sichergestellt. Im Verhör zeigte sich die 14-Jährige geständig. Sie wird auf freiem Fuß angezeigt. Nach der 13-jährigen Mitverdächtigen wird derzeit noch gesucht.