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/ ©Bergrettung Salzburg
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt die Bergrettung Salzburg im Einsatz
Zu einem Einsatz kam es am Donnerstag im Bereich des Niederjochferners in Tirol.
Sölden
27/08/2026
Einsatz

Bergsteiger (53) stürzt in Gletscherspalte

Bei der Überquerung des Niederjochferner im Gemeindegebiet von Sölden (Bezirk Imst, Tirol) stürzte am Donnerstagnachmittag ein Pole (53) in eine Gletscherspalte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Die Söldener Bergrettung, der Notarzthubschrauber C1 sowie der Polizeihubschrauber rückten am Donnerstag zum Niederjochferner im Gemeindegebiet von Sölden aus. Bei dessen Überquerung ist ein 53-jähriger Pole in eine Gletscherspalte gestürzt. „Der Mann blieb nach zirka fünf bis zehn Metern auf einer Schneebrücke liegen“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Mann mithilfe eines sogenannten Mannschaftsflaschenzuges aus der Gletscherspalte geborgen werden. Gemeinsam mit seinem Begleiter wurde er in der Folge bei der Martin Busch Hütte abgesetzt.

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