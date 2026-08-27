Bergsteiger (53) stürzt in Gletscherspalte

Die Söldener Bergrettung, der Notarzthubschrauber C1 sowie der Polizeihubschrauber rückten am Donnerstag zum Niederjochferner im Gemeindegebiet von Sölden aus. Bei dessen Überquerung ist ein 53-jähriger Pole in eine Gletscherspalte gestürzt. „Der Mann blieb nach zirka fünf bis zehn Metern auf einer Schneebrücke liegen“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Mann mithilfe eines sogenannten Mannschaftsflaschenzuges aus der Gletscherspalte geborgen werden. Gemeinsam mit seinem Begleiter wurde er in der Folge bei der Martin Busch Hütte abgesetzt.