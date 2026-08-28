Süßes Gewusel: Zwergkaninchen-Nachwuchs in Innsbruck

Im Alpenzoo reißt die Babywelle nicht ab: Kaum haben Wildkatzen, Schmutzgeier und Enten für Nachwuchs gesorgt, hoppelt schon die nächste Generation heran. Auf dem Bauernhof geht es im Zwergkaninchen-Gehege aktuell richtig rund.

Mitten auf dem Bauernhof des Alpenzoos Innsbruck geht es aktuell besonders lebhaft zu: Zwergkaninchen-Babys entdecken voller Energie ihr Gehege. Unermüdlich und neugierig flitzen sie durch die Anlage. Wer ein wenig verweilt, kann die Kleinen bei ihren ersten Abenteuern beobachten -oder auch dabei, wie sie sich ganz nah an ihre Mutter gekuschelt ausruhen. Besuchern des Alpenzoos wird in den kommenden Tagen ein Abstecher zum Bauernhofbereich empfohlen. Dort bietet sich derzeit die Chance, die Jungtiere der Zwergkaninchen aus nächster Nähe zu beobachten.

Zoo auf 750 Höhenmetern

Der Alpenzoo Innsbruck gehört zu den am höchsten gelegenen zoologischen Gärten Europas. Der auf die alpine Fauna spezialisierte Themenzoo erstreckt sich über eine Fläche von etwa 10 Hektar und präsentiert eine im Alpenraum einzigartige Artenvielfalt von rund 2.000 Individuen in 150 Spezies.