Cannabisgeruch verrät Drogenversteck: Auch zwei Behälter mit Crystal Meth

Eine alltägliche Fußstreife nahm im Bezirk Lienz ein unerwartetes Ende: Kriminalbeamte in Lienz (Tirol) wurden in einer Gemeinde auf einen markanten Cannabisgeruch aufmerksam, der aus dem Bereich eines Wohnhauses strömte.

Im Garten entdeckten die Beamten weitere Cannabispflanzen, während sie im Haus 85 Gramm Cannabiskraut, eine kleine Menge getrockneter Zauberpilze sowie zwei Gefäße mit Spuren von Crystal Meth beschlagnahmten.

Im Garten entdeckten die Beamten weitere Cannabispflanzen, während sie im Haus 85 Gramm Cannabiskraut, eine kleine Menge getrockneter Zauberpilze sowie zwei Gefäße mit Spuren von Crystal Meth beschlagnahmten.

Als die Ermittler der Polizeiinspektion Lienz (Tirol) das Grundstück betraten, um der Ursache für den starken Geruch nachzugehen, entdeckten sie bereits beim Durchqueren des Gartens eine Cannabispflanze. Der 53-jährige Hausbesitzer zeigte sich sofort kooperativ und gab offen zu, dass die Pflanze ihm gehöre.

Auch Pilze und Chrystal Meth sichergestellt

Bei einer daraufhin durchgeführten freiwilligen Nachschau stießen die Beamten auf dem Anwesen auf weitere illegale Substanzen. Neben zusätzlichen Cannabispflanzen im Garten stellten sie im Wohnhaus insgesamt 85 Gramm Cannabiskraut, eine geringe Menge getrockneter psychotroper Pilze sowie zwei Behälter mit Anhaftungen von Crystal Meth sicher. Der 53-jährige Österreicher wird nun auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.