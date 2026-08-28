Auto auf Schutzweg gerammt: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Donnerstagabend im Stadtgebiet von Lienz ereignet. Eine 18-jährige wollte die Drautal Straße auf Höhe eines Schutzweges überqueren. Dabei kam es zu einem heftigen Crash.

Eine Autolenkerin wollte eine Fußgängerin mit Fahrrad queren lassen, als sie vom dahinterfahrenden Auto gerammt wurde.

Eine Autolenkerin wollte eine Fußgängerin mit Fahrrad queren lassen, als sie vom dahinterfahrenden Auto gerammt wurde.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend, dem 27. August, im Stadtgebiet von Lienz (Tirol) ereignet. Gegen 21.05 Uhr wollte eine 18-jährige Österreicherin die Drautal Straße auf Höhe eines Schutzweges überqueren. Die Fußgängerin war zuvor aus Richtung Süden kommend auf dem Gehsteig unterwegs und schob ihr Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Autolenkerin hielt an, um Fußgängerin queren zu lassen

Eine ebenfalls 18-jährige Autofahrerin, die mit zwei gleichaltrigen Mitfahrerinnen vom Kreisverkehr „Mittereggerkreuz“ in Richtung Osten unterwegs war, reagierte vorbildlich: Sie hielt vor dem Schutzweg an, um der Fahrradfahrerin das sichere Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

Wartendes Auto ungebremst gerammt

Doch der Stopp hatte verhängnisvolle Folgen. Eine dahinter fahrende 20-jährige Österreicherin bemerkte das stehende Fahrzeug offenbar zu spät. Aus noch ungeklärter Ursache krachte sie mit ihrem Wagen frontal in das Heck des wartenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 18-Jährigen nach vorne katapultiert. Das Fahrzeug erfasste die Fußgängerin, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits mitten auf dem Schutzweg befand.

Zwei Personen im Krankenhaus

Sowohl die 18-jährige Passantin als auch eine 18-jährige Mitfahrerin des wartenden Autos erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung vor Ort. Die Fußgängerin mit Fahrrad wurde anschließend zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.