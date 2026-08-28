Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Rettungshubschrauber, der am Dach des Klinikums Klagenfurt landet.
Der Verunfallte musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden.
Ochsengarten
28/08/2026
Kontrolle verloren

Schwerer Motorradunfall: 75-Jähriger überschlägt sich stürzt in Waldstück

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen in Ochsengarten (Tirol). Ein 75-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland verunglückte dabei schwer und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am heutigen Freitagvormittag, dem 28. August 2026, kam es gegen 09.20 in Ochsengarten (Staubaier Alpen, Tirol) zu einem schwerwiegenden Motorradunfall. Nach Angaben der Polizei war der Senior mit seinem Motorrad auf der Kühtaistraße talauswärts unterwegs. In einer leichten Linkskurve geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Der Fahrer verlor die Kontrolle und stürzte über eine angrenzende Böschung.

75-Jähriger kam in einem Waldstück zum Liegen

Durch die Wucht des Sturzes überschlug sich der 75-Jährige und kam etwa fünf bis acht Meter unterhalb des Straßenniveaus in einem Waldstück zum Liegen. Ersthelfer sowie der umgehend alarmierte Rettungsdienst und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung vor Ort. Der Deutsche zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Zur schnellen medizinischen Weiterbehandlung wurde er mit dem Rettungshubschrauber direkt in das Krankenhaus Zams geflogen. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at