Schwerer Motorradunfall: 75-Jähriger überschlägt sich stürzt in Waldstück

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen in Ochsengarten (Tirol). Ein 75-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland verunglückte dabei schwer und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Am heutigen Freitagvormittag, dem 28. August 2026, kam es gegen 09.20 in Ochsengarten (Staubaier Alpen, Tirol) zu einem schwerwiegenden Motorradunfall. Nach Angaben der Polizei war der Senior mit seinem Motorrad auf der Kühtaistraße talauswärts unterwegs. In einer leichten Linkskurve geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Der Fahrer verlor die Kontrolle und stürzte über eine angrenzende Böschung.

75-Jähriger kam in einem Waldstück zum Liegen

Durch die Wucht des Sturzes überschlug sich der 75-Jährige und kam etwa fünf bis acht Meter unterhalb des Straßenniveaus in einem Waldstück zum Liegen. Ersthelfer sowie der umgehend alarmierte Rettungsdienst und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung vor Ort. Der Deutsche zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Zur schnellen medizinischen Weiterbehandlung wurde er mit dem Rettungshubschrauber direkt in das Krankenhaus Zams geflogen. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.