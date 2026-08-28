Scheiben zerbrechen bei Bus-Kollision: Neun Verletzte in Innsbruck

Auf der Brennerstraße in Innsbruck sind am Freitagnachmittag zwei Linienbusse miteinander kollidiert. Dabei gingen mehrere Scheiben zu Bruch, neun Menschen wurden durch Glassplitter leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit zahlreichen Verletzten kam es am Freitagnachmittag auf der Brennerstraße B182 im Gemeindegebiet von Innsbruck. Gegen 15.45 Uhr prallten dort zwei Omnibusse miteinander zusammen. Insgesamt wurden neun Personen leicht verletzt.

Bus kommt in Kurve auf Gegenfahrbahn

Ein 52-jähriger Österreicher war mit einem Bus auf der B182 in Richtung Innsbruck unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 28-jähriger Buslenker in die entgegengesetzte Richtung nach Mutters. Im Bereich von Straßenkilometer 1,8 kam der 28-Jährige in einer Rechtskurve mit der linken Seite seines Busses über die Fahrbahnmitte. Dabei streifte das Fahrzeug den entgegenkommenden Bus des 52-Jährigen im mittleren Bereich.

Glassplitter verletzten neun Menschen

Durch den Zusammenstoß gingen mehrere Fensterscheiben des talwärts fahrenden Busses zu Bruch. Dabei wurden Glassplitter in den Fahrgastraum geschleudert. Neun Personen erlitten dadurch leichte Verletzungen. Die Rettung rückte mit neun Fahrzeugen, 24 Sanitätern und einem Notarzt aus. Vor Ort wurde eine Patiententriage durchgeführt. Auch die Berufsfeuerwehr Innsbruck war im Einsatz. Fünf Fahrzeuge und 15 Feuerwehrleute unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

Brennerstraße zwei Stunden gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Einsatzmaßnahmen musste die B182 vollständig gesperrt werden. Die Sperre dauerte von 15.45 Uhr bis 17.45 Uhr. Danach konnte die Brennerstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.