11 Tage lang vermisst: Jetzt wurde 29-Jähriger tot beim Inn gefunden

Zwischen 16. und 27. August 2026 galt ein 29-jähriger Mann aus Ötz (Bezirk Imst, Tirol) als vermisst. Nun wurde er am Innufer in Innsbruck von einem Passanten tot gefunden.

Wie die Polizei berichtet, hat ein Passant in Innsbruck im Bereich Mühlau Donnerstagabend, am 27. August 2026 gegen 19 Uhr, eine tote Person im Inn bzw. am Innufer bemerkt. Die männliche Leiche wurde anschließend mit Unterstützung der Wasserrettung Innsbruck geborgen. „Bei dem Mann handelt es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen seit dem 16. August 2026 aus Ötz abgängigen 29-jährigen Türken“, so die Beamten weiter. Eine Obduktion, die am 28. August durchgeführt wurde, hat keine Indizien in Richtung Fremdverschulden hervorgebracht.