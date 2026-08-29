Bei Arbeiten am Bauernhof: 18-Jähriger sticht sich mit Heugabel durch die Hand

Der 18-Jährige war gegen 12 Uhr gerade dabei, Heuarbeiten an einem Bauernhof in Absam (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) durchzuführen. Wie die Polizei berichtet, habe der junge Mann dann beim Verschieben eines der Heuballen eine im Heu befindliche Heugabel übersehen. Mit dieser hat er sich daraufhin durch die linke Hand gestochen. Der 18-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt, die Rettung führte eine Erstversorgung durch. Anschließend wurde der Österreicher von ebenjener ins Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht, heißt es seitens der Beamten abschließend.