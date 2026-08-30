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/ ©Montage: 5 Minuten/LPD Tirol
Das Bild auf 5min.at zeige eine vermisste Frau und ein Polizeiauto.
Die Polizei berichtet über eine weitere Suchaktion nach möglichen Sichtungen.
Wattens
30/08/2026
Suchaktion

„Hinkender Gang“: Hinweise auf vermisste 64-Jährige im Bezirk Imst

Im Fall der seit Mittwoch vermissten 64-jährigen Frau aus Großvolderberg gibt es neue Ermittlungsansätze. Am Samstag sind bei der Polizei mehrere Hinweise eingegangen, die die Suchmaßnahmen auf einen neuen Bereich konzentrieren.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Mögliche Sichtungen gab es am Samstag im Bezirk Imst, genauer gesagt im Raum Roppen oder Karres. Nach Angaben der Polizei passte die Personenbeschreibung zu den Einmeldungen: „Die Frau hatte einen hinkenden Gang und trug einen Rucksack“, berichten die Beamten.

Suchaktion verlief negativ

Ob es sich bei der beobachteten Person tatsächlich um die gesuchte Österreicherin handelt, ist derzeit allerdings noch unbestätigt: Eine umgehend eingeleitete Suchaktion mit zahlreichen Einsatzkräften im besagten Gebiet verlief vorerst negativ.

Polizei bittet weiterhin um Hilfe

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Die 64-Jährige ist etwa 172 Zentimeter groß und hat braune Haare. Personen, die zweckdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wattens unter der Telefonnummer +43 (0)59133/7128 zu melden.

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