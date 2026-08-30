Schwerer Unfall in Kitzbühel sorgt für massive Staus

In Kitzbühel (Tirol) hat sich Samstagnachmittag ein schwerer Unfall mit fünf zum teil schwer verletzten Personen ereignet - darunter auch zwei Kinder. Zwei Frauen mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am späten Samstagnachmittag, 29. August 2026 gegen 17.15 Uhr, war ein 56-jähriger US-Amerikaner mit seinem Auto in Kitzbühel (Tirol) auf der Pass Thurn Straße in Richtung Süden unterwegs. Plötzlich geriet er aus bisher unbekannter Ursache aber auf die Gegenfahrbahn und krachte in das entgegenkommende Auto eines 65-jährigen Österreichers und anschließend in das Fahrzeug einer 23-jährigen Österreicherin, wie die Polizei berichtet.

Straße eine Stunde lang komplett gesperrt

Der US-Amerikaner und seine beiden im Auto mitfahrenden Söhne (sieben und zehn Jahre alt) sowie die 23-jährige Autofahrerin und eine in deren Fahrzeug mitfahrende 22-Jährige wurden bei dem Unfall allesamt teils schwer verletzt. Die beiden Frauen wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen, die übrigen Verletzten mit der Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden, so die Polizei. Die Straße war laut Freiwilliger Feuerwehr Kitzbühel rund eine Stunde lang komplett gesperrt, aufgrund der Lage der Unfallstelle kam es schnell zu „massiven Rückstaus“ in Richtung Mittersill, St. Johann in Tirol sowie ins Brixental.