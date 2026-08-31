Schlechter Handyempfang löst große Suchaktion in Tirol aus

Angehörige des 70-Jährigen hatten die Polizei gerufen, nachdem der Mann nach einer Wanderung auf den Solstein nicht mehr zurückkam und auch nicht erreichbar war, berichtet die Polizei nun. An der Suchaktion waren neben dem Polizeihubschrauber und einer Polizeidiensthundestreife auch die Bergrettungen aus Innsbruck und Scharnitz sowie eine Drohne der Bergrettung beteiligt. Gegen 3.15 Uhr dann das Happy End: Der 70-Jährige konnte unverletzt beim Solsteinhaus ausfindig gemacht werden. Er habe seine Angehörigen eigentlich verständigen wollen, das scheiterte aber aufgrund des schlechten Handyempfangs, meinte er nur.