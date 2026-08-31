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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber bei Nacht.
Unter anderem der Polizeihubschrauber ist ausgerückt, um nach dem Mann zu suchen.
Zirl
31/08/2026
Am Solstein

Schlechter Handyempfang löst große Suchaktion in Tirol aus

Gegen 23.30 Uhr ist am späten Sonntagabend, 30. August 2026, ein 70-jähriger, deutscher Wanderer in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) als vermisst gemeldet worden. Sofort begann eine große Suchaktion.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Angehörige des 70-Jährigen hatten die Polizei gerufen, nachdem der Mann nach einer Wanderung auf den Solstein nicht mehr zurückkam und auch nicht erreichbar war, berichtet die Polizei nun. An der Suchaktion waren neben dem Polizeihubschrauber und einer Polizeidiensthundestreife auch die Bergrettungen aus Innsbruck und Scharnitz sowie eine Drohne der Bergrettung beteiligt. Gegen 3.15 Uhr dann das Happy End: Der 70-Jährige konnte unverletzt beim Solsteinhaus ausfindig gemacht werden. Er habe seine Angehörigen eigentlich verständigen wollen, das scheiterte aber aufgrund des schlechten Handyempfangs, meinte er nur.

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